Цілком можливо, що незабаром до Range Rover Evoque Convertible та Mercedes-Benz G650 Landaule приєднається конкурент з Баварії - компактне крос-купе Х2.

На світовому ринку не так багато кросоверів з відкидним дахом, тому пустуючу нішу незабаром може поповнити модель від BMW. За інформацією видання Motor.es, компанія BMW розглядає можливість випуску компактного кросовера кабріо.

Наразі невідомо, буде дах жорстким чи з тканини. Також немає жодної інформації про тип кузову – ландоле чи класичне купе. Зараз же до існуючих модифікацій X2 за офіційною інформацією BMW збирається додати передньопривідну версію, дешевшу приблизно на $2000 за авто з повним приводом. Також баварці, ймовірно, запропонують і більш потужну модифікацію Х2 з двигуном на 300 к.с.

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