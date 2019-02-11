Незабаром люди перестануть перейматися кілометровими заторами, адже їх можна буде з легкістю оминути, просто піднявшись на декілька метрів у небо. У цьому допоможе нова розробка пасажирського авіамобіля від компанії Boeing.
Інженери американської корпорації зробили колосальну роботу та показали перший політ свого прототипа.
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Летюче авто змогло самостійно злетіти, зависнути у повітрі на хвилину і приземлитися. Фактично це є початком нової ери в створенні автономних летючих об'єктів.
Випробування літаючого автомобіля Boeing
Літаючий автомобіль Boeing у повітрі
У компанії Boeing розповіли, що прагнуть зробити летючий автомобіль найбезпечнішим у світі авіатранспортом. Наразі прототип оснастили електромоторами, які забезпечують автономність польоту у 80 кілометрів.
Чому Jaguar Land Rover зупиняє заводи й відправляє тисячі працівників у відпустку, а також як легенда ралі змінив свої уподобання на користь електромобілів – дивіться у відео.