Корпорація "Богдан" буде випускати кузова для європейських електробусів. Перший контракт вже підписанийі.

Українська Корпорація “Богдан” вироблятиме кузова для електричних автобусів французької компанії Bluebus. Сторони вже підписали відповідний контракт, повідомляє прес-служба “Богдана”. В рамках першого контракту український виробник поставить французькій компанії п’ять 12-метрових кузовів. Замовник повинен отримати їх до кінця травня. “Богдан” розраховує на продовження контракту і поглиблення співпраці в майбутньому.

“Цей контракт є проривом “Богдана” на ринок Західної Європи. Ми вже співпрацювали з країнами Східної Європи, зокрема, Польщею і Чехією. Але відтепер поле нашої діяльності пошириться і на країни Західної Європи”, - відзначили в корпорації. Як кажуть в прес-службі, тролейбуси “Богдан” - єдині серед українських тролейбусів, сертифіковані в ЄС.

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Компанія Bluebus, яка входить в групу Bolloré, є французьким виробником екологічно чистого громадського транспорту. У виробництві вона використовує передові технології і орієнтується на зменшення шкоди для навколишнього середовища.

Дванадцятиметровий Bluebus впускається з кінця 2015 року. Це екологічний автобус, який вміщує 100 пасажирів і має запас автономного ходу від 180 до 250 км.