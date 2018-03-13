Кабінет Міністрів розробив закон, який буде захищати вітчизняних виробників від імпорту. Таке рішення мотивується турботою про інвестиційний клімат країни.

Кабінет міністрів розробив і подав до Верховної Ради законопроект №8102, який регламентує процедуру захисту внутрішнього виробника від зростаючого імпорту товарів. Прийняття цього документу може суттєво вплинути на автомобільний ринок нашої країни.

Згідно із законопроектом, подати заяву "про значну шкоду галузі вітчизняного виробництва" може одна або кілька виробничих компаній, а також фізична або юридична особа або асоціація, які діють від імені виробничих компаній.

Рішення про старт розслідування приймає Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі. Проводить розслідування Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Але фінальне рішення про застосування захисних заходів лишається за Комісією.

Захисні заходи можуть застосовуватися в такій формі: захисне мито, захисна квота, захисна тарифна квота або в будь-який інший формі, яку Комісія вважає за доречною. "Захисні заходи застосовуються протягом терміну і в такому розмірі, який необхідний для усунення значного часу і який сприяє адаптації галузі вітчизняного виробництва до конкуренції", - йдеться в законопроекті.

Термін першого застосування захисних заходів не повинен перевищувати чотири роки, але може бути продовжений. При цьому Мінекономіки зобов'язане моніторити імпорт товарів і ефект від застосування захисних заходів. Нагадаємо, в грудні депутати в першому читанні підтримали закон №7206 "Купуй українське, плати українцям", який пропонує надати преференції на державні закупівлі українським виробникам.

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Якщо цей закон буде прийнято та він вступить у силу, Україна матиме підстави для перегляду умов імпорту автомобілів. Адже майже всі автомобільні заводи нашої країни зараз простоюють. Виробництво триває лише на заводі “Еврокар”, що на Закарпатті. ЗАЗ, який здатен виробляти близько 300 тис. автомобілів на рік повністю припинив виробництво легкових автомобілів. Завод компанії “Богдан Моторс”, що знаходиться у місті Черкаси та може виробляти до 150 тис. легкових автомобілів на рік, також простоює.

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