Колишній віце-президент американського концерну General Motors Боб Лутц передбачає, що ера власних автомобілів закінчиться вже через 5-10 років.

Через 15-20 років рух автомобілів на автомагістралях під управлінням живої людини буде заборонено. Таке передбачення зробив Колишній віце-президент американського концерну General Motors Боб Лутц у виданні Automotive News.

У кожного буде 5 років, щоб позбутися автомобіля чи здати його на металобрухт.

Як буде виглядати транспортний потік? Він буде чимось схожий на потяг. Автономні модулі, які не передбачають управління людиною, будуть з’єднуватись на трасі у колону. Людина викличе цей модуль за допомогою телефону, назве адресу, куди їй потрібно їхати, та буде займатись в салоні своїми справами. Модуль виїде на трасу, вклиниться у колону і проїде необхідну відстань. Коли бажана адреса буде досягнута, модуль вийде з колони, загальмує та висадить пасажира. Він розрахується карткою чи смартфоном (або відбитком пальця) і модуль поїде за іншим пасажиром.

Більшість цих модулів закуплять та використовуватимуть такі компанії як Uber, Lyft.

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Меншість, можливо, матиме особисті модулі, що паркуватимуться у них коло будинку, щоб в них можна було залишати речі для відпустки чи футбольне знаряддя дітей. Дехто не зможе відмовитися від таких зручностей.

Однак транспортними засобами більше не керуватимуть люди, щонайменше за 15-20 років людям буде заборонено водити машини на головних трасах, - цитує Лутца видання «Тексти».

Переломний момент настане, коли 20-30% транспортних засобів стануть повністю автономними. Уряди країн подивляться на статистику ДТП та побачать, що люди винні у 99,9% аварій.

Автоматизовані транспортні засоби не будуть купувати громадяни – їх закуплять оператори великих автопарків: Uber, Lyft, FedEx, UPS, Пошта США, постачальники комунальних послуг, компанії з доставки.

Вони використовують кілька мільйонів транспортних засобів на рік. Кожні кілька місяців вони замовлятимуть 100 000 модулів економ-класу, 100 000 модулів середнього класу, і 100 000 модулів з престижного сегменту. Постачальник, що зможе виконати таке технічне завдання за помірну ціну, увійде в новий бізнес.

Ці модулі не будуть створені під брендом Chevrolet, Ford або Toyota. Вони будуть марковані Uber або Lyft, або брендом будь-якого конкурента на цьому ринку.

Стильність корпусу втратить значення, оскільки модулі, що рухатимуться у високошвидкісних "поїздах", будуть заокруглені з обох кінців. Відстань між ними буде незначна. Аеродинамічний спротив буде мінімальний, адже модулі просто "вбудовуватимуться" в поїзд та відокремлюватимуться при наближенні до місця призначення.

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Автодилери продовжать існувати як нішевий бізнес для людей, які хочуть мати персоналізовані модулі, або придбати копію вінтажного Ferrari чи автомобілів Формули 3. Автоспорт – використання машин для розваги – виживе, але не на громадських трасах.

Він збережеться у заміських клубах, це буде забавка для багатих, які все ще вміють водити та вчитимуть своїх дітлахів керувати машиною.

Виробники гоночних, спортивних авто та позашляховиків продовжать існувати, так само як зараз існують заводчики скакових коней.

Але це буде виробництво штучного, елітного товару. Інші просто вимруть. Такий перехід значною мірою відбудеться вже за 20 років.

Нагадаємо, що Uber анонсував випуск літаючого таксі.