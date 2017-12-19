З кожним днем на наших дорогах стає все більше автомобілів на європейських номерах. Напівлегальні схеми володіння автомобілем вже мало кого бентежать.

Останнім часом на автомобілі з європейськими номерами пересідають не тільки прості українці, але і високопоставлені чиновники. Причому останні не соромляться вказувати про факт використання такого транспорту в своїх деклараціях.

Читайте також: У Раді прояснили ситуацію з законопроектом щодо єврономерів

Їх можна зрозуміти, адже ціни на старі автомобілі в Україні значно вищі, ніж в Європі. Причому різниця в ціні настільки істотна, що багато хто бачить сенс ризикувати своїми кровно заробленими. Оскільки зараз їзда на таких автомобілях можлива лише через неузгодженість дій двох державних організацій.

Національна Поліція України має право зупиняти автомобілі на дорогах загального користування. Водій, що керує транспортним засобом, зобов'язаний пред'явити співробітнику поліції водійське посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і, в окремих випадках, діючий страховий поліс.

Перевіряти законність перебування транспортного засобу на території України – обов'язок Державної фіскальної служби України. Але біда в тому, що співробітники фіскальної служби не мають права зупиняти автомобілі на дорогах загального користування, а спільні з поліцією рейди проводяться вкрай рідко.

Використання цього пробілу в роботі двох державних структур дає можливість як "платної", так і безкоштовної експлуатації зареєстрованого в Європі транспортного засобу. У першому випадку, громадянин України сам перетинає державний кордон, потім порушує строки перебування, сплачує штраф 8500 грн. і продовжує далі порушувати терміни перебування (вписаний в техпаспорт, чи ні, принципового значення не має).

У другому випадку машину в Україну ввозить нерезидент, а громадянин України нею просто користується (для більшої впевненості йому дають доручення від "липової" фірми, зареєстрованої за кордоном).

Читайте також: Аваков заявив про небезпеку авто на "євробляхах"

Обидві схеми мають свої недоліки. У першому випадку громадянину України, який вже заплатив штраф, світить ще один штраф, але вже по іншій статті і набагато більшого розміру. Логіка тут проста – не може людина, що одного разу проїхала на червоне світло і сплатила штраф, далі ігнорувати сигнали світлофора. Фіскальна служба у таких випадках використовує іншу статтю, яка передбачає штраф у розмірі 300% від несплачених митних платежів. Втім, рішення про стягнення поки нечасті.

Друга схема, при якій автомобіль ввозиться нерезидентом, більш "слизька". Тут українське законодавство порушує нерезидент і за буквою закону притягати до відповідальності повинні саме його. Громадянин України, що керує транспортним засобом, ввезеними нерезидентом, по суті нічого не порушує, але і володіти автомобілем він не може. На практиці це означає, що у випадку виникнення претензій з боку фіскальної служби автомобіль просто доведеться віддати.

Єдина законна схема використання зареєстрованих у Європі транспортних засобів громадянами України передбачає перетин кордону кожні 5 або 10 днів. Але реально користуватися нею можуть тільки жителі прикордонних районів.

Втім, нерозторопність і дірявість українських законів вже призвели до накопичення величезної кількості нерозмитнених автомобілів на території України. Згідно різних даних, їх кількість становить від 300 тисяч до двох мільйонів. Левова частка цих машин ввезена нерезидентами. Варіант того, що всі вони будуть оголошені поза законом, вже малоймовірний.

Необхідність зміни митного законодавства, що колись захищало вітчизняного автовиробника від дешевого імпорту, назріла давно. Але зараз ситуація, що склалася, служить головним чином для політичних спекуляцій. Реальних дій щодо приведення законодавчого поля відповідно до сформованих реалій поки ніхто не робить. А це означає, що кількість автомобілів на європейських номерах буде тільки збільшуватися.