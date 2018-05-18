Чому зростає ціна на газ для автомобілів у 2018 р., якщо його виробляють не з нафти, притому – безпосередньо в Україні? Журналісти "Авто24" розібралися з цим питанням.

Чому зростає ціна на газ для автомобілів, зрозуміти на перший погляд нескладно: тому що пропан-бутан як автомобільне пальне прив'язаний до цін на класичні нафтопродукти. При цьому зв'язок цей насправді не технологічний, а маркетинговий.

Звідки береться автогаз

Автомобільний газ – він же ЗНГ (зріджений нафтовий газ), він же LPG (liquified petroleum gas), він же ЗВГ (зріджений вуглеводневий газ), він же пропан-бутан – являє собою суміш пропану і бутану.

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Заради справедливості скажемо, що ці гази все-таки мають відношення до нафти: по-перше, вони є побічним продуктом крекінгу нафтопродуктів на переробних заводах, по-друге, вони обидва – попутний газ при видобутку нафти з-під землі.

В Україні є ЗНГ власного видобутку і виробництва, і у минулі роки ми навіть експортували його за кордон. Але в останні п'ять-шість років різко зросла кількість автомобілів з ГБО, і попит на пропан-бутан українські заводи задовольняють лише на 20 % – наданим ними 30 тис. тон далеко до необхідних ринку 130 - 150 тис. тон.

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Україна у споживанні LPG вийшла на четверте місце в Європі після Росії, Італії та Польщі. Як мінімум кожен третій літр автомобільного палива, проданий сьогодні в нашій країні – це зріджений газ. У підсумку пропан-бутан доводиться закуповувати за кордоном – в першу чергу, в Білорусії, Казахстані та Росії.

Щороку все більше автомобілістів в Україні вибирають пропан-бутан в якості пального замість бензину або дизпалива

Ціна на автогаз

Таким чином, на ціну автогазу в Україні впливають ті ж фактори, що і в бензиново-дизельний сфері: світові котирування, ринкова кон'юнктура, курс гривні, податки, логістичні витрати.

Базовою цифрою є закупівля власне газу. Так чи інакше, виробники прив'язують його до ціни традиційних автомобільних палив. Після підсумовування всіх “надбавок” український ринок виходить приблизно на загальносвітову пропорцію – у більшості країн LPG коштує близько 50 – 60 % від ціни бензину А-95.

Орієнтовні ціни на автомобільний пропан-бутан (LPG) в деяких європейських країнах

Країна Ціна, євро за літр Балтія 0,50 Білорусь 0,31 Великобританія 0,63 Німеччина 0,53 Італія 0,60 Польща 0,41 Португалія 0,58 Росія 0,25 Словаччина 0,43

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Звідки коливання?

Крім коливань, пов'язаних із змінами цін на бензин та “дизель”, ціна на автогаз в Україні змінюється і з інших причин. Так, традиційно цінники на “газових” АЗС ростуть у серпні-вересні, коли з одного боку, на заправках піднімається попит через сезонні відпустки у автомобілістів, а з іншого – починаються “зимові” закупівлі газу в країнах Європи, де LPG використовується для опалення житла.

Трапляються непередбачувані форс-мажори, викликані суто національними особливостями. Наприклад, в минулому році мав місце дефіцит газу через затримки з його перевезеннями від кордонів України через проблеми з паливом і вагонами-цистернами на залізниці. Такі проблеми викликають сплески ціни – на щастя, тимчасові, з поверненням до минулого рівня.

Де межа?

Межею для цін на пропан-бутан є рентабельність заправки газом для автовласника. Оскільки при перевищенні розумної вартості він завжди може перейти на заправку бензином. Адже у газі є свої недоліки – підвищена порівняно з бензином витрата і падіння потужності двигуна (хоч і незначне), тому миритися з ними водій готовий лише за умови значної різниці в цінах двох видів палива.

Влітку 2017 року ціни на автогаз в Україні вийшли за межі рентабельності і частина водіїв повернулася від ГБО до бензину

Ситуації, коли ця різниця зводилася до мінімуму, в Україні вже мали місце кілька разів. Тоді при незмінній вартості бензину ціна на СНД піднімалася до 70 % від ціни “дев'яносто п'ятого”. І власники газових “заправок” добре пам'ятають ті дні, коли машини з ГБО об'їжджали ємності з пропаном стороною і повертали до класичних бензоколонок. Напевно, тому кожен раз після аномальних пікових сплесків ціни автогаз дешевшав “назад” – хоча і не завжди до колишнього рівня.

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