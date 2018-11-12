В случае прекращения поставок бензина из России в Украину никакой паники на рынке топлива не произойдет. Возможен лишь кратковременный скачек цен.

Об этом сообщил экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук, добавив, что разговоры о резком повышении цен на бензин в два-три раза, "это или инсценуация малосознательных, так называемых экспертов, или целенаправленная акция для дестабилизации ситуации в Украине ".

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"Рынок Украины очень диверсифицированный по источникам поставки нефтепродуктов в Украину. Если Россия приостановит поставки, хотя я в это не верю, потому что политика политикой, а деньги остаются, то ничего страшного не будет. Возможно, некоторые ловкие дельцы то используют этот момент, может неделю и не более. Все эти объемы будут замещены из других источников - страны Прибалтики, Беларусь, Румыния, Средиземноморский регион, и Греция ", - пояснил он.

"Спекуляции могут происходить только в информационном пространстве, потому что операторы рынка этого использовать не будут, во-первых, мы входим в режим минимального потребления, а это больно бьет по экономике самых продаж, а во-вторых, никому не интересно задрать цены , тем более, что наши цены уже давно вышли за рамки покупательной способности населения ", - говорит Косянчук.

"Вместе с тем, мы должны понимать, что внешний рынок за последний месяц уже снизил цены до $ 90 за тонну, и если эта тенденция будет сохраняться, а нет оснований полагать обратное, то мы наоборот увидим не увеличение, а снижение цены на бензин. Если гривна будет колебаться в тех пределах, как сейчас, то исходя из анализа внешнего рынка и видя стабильный курс гривны, я не вижу оснований для какого ценового коллапса ", - заявил он.