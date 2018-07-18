Сервіс онлайн-реєстрації авто доступний на порталі державних послуг. Однак відвідувати Сервісний центр МВС все одно доведеться.

Реєстрація автомобіля онлайн в Україні поки що залишається мрією. Цю процедуру онлайн можна провести лише частково. Для цього треба зайти на портал державних послуг igov.org.ua. Там обираємо розділ "Авто" та "Реєстрація персонального транспорту". Потрапляємо на сторінку з інформацією про порядок реєстрації та перереєстрації автомобілів. Ознайомившись з цією інформацією, вирішуємо, яку саме з послуг вам необхідно замовити та натискаємо на відповідне посилання. Воно поведе вас на вибір початок замовлення послуги. На цій сторінці можна обрати свій регіон, дізнатися, як працює послуга та подивитись статистику її використання.

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На жаль, на сьогодні послуга реєстрації транспорту онлайн діє лише в Львівській області. Жителі інших областей змушені будуть одразу звертатись до регіональних сервісних центрів. Втім, сьогодні нема обмежень в реєстрації транспорту за місцем проживання людини. Тому якщо ви знаходитись в Львівській області, але проживаєте чи зареєстровані в іншій області, можете пройти цю процедуру онлайн на місці.

Жителі Львівської області, які мають бажання скористатися послугою реєстрації автотранспорту онлайн, після вибору свого регіону мають підтвердити свою особу. Для цього існує кілька методів - через BankID (увівши дані Інтернет-банку, який під’єднаний до системи) або електронно-цифровий підпис (наприклад, ЕЦП податкової, мінюсту та ін.).

Після ідентифікації особи треба заповнити коротку форму на сайті та завантажити відскановані документи. Далі – натиснути кнопку "замовити". На ваш e-mail прийде інформація стан заяви, підтвердження або відмова у наданні послуги.

В підтверджувальному листі ви отримаєте подальші інструкції – дату та час візиту, адресу, пакет необхідних документів, реквізити для сплати вартості послуги.

З усіма зазначеними документами потрібно підійти до вказаного у листі Сервісного центру, де без черги їх зобов'язані прийняти. Так можна зекономити час на відвідання Сервісного центру при реєстрації автомобіля в Україні.

Ще один метод зекономити час при відвідування Сервісного центру для реєстрації автомобіля – скористатись онлайн веб-камерами, які встановлені у всіх СЦ. Картинка про наявність людей онлайн доступна на сайті Головного сервісного центру hsc.gov.ua. З власного досвіду реєстрації автомобілів підкажемо, що найбільше відвідувачів – у ранкові години. Після обіду наплив людей спадає, тож можна менше стояти у чергах на оформлення документів.

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