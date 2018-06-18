Автовласник наклеїв атермальну плівку на скло свого автомобіля та зняв її на наступний день.

Власник автомобіля повірив рекламі атермальних плівок, що нібито вона буде захищати його па пасажирів від згубних ультрафіолетових променів, салон автомобіля буде менше нагріватись на сонці.

Він взяв майже прозору плівку, 80% прозорості, та наклеїв її на своє авто. Однак вже через день експлуатації він зняв цю плівку зі скла своєї машини. Власнику не сподобалася зміна сприйняття дороги. Йому здалося, що він бачить все навкруг як через жовтий світлофільтр.

Читайте також: як зарядити акумулятор автомобіля: практичні поради

А в салоні від плівки на лобовому склі сильно відображалися відблиски від світлого салону та покриття торпедо. Ці відблиски відволікали та заважали їздити в сонячну погоду.

"Заводське атермальне скло на дорогих автомобілях не дає такого негативного ефекту, - говорить блогер. Відблиски йдуть лише від плівки, яку клеять на вітрове скло".

До речі, Правилами дорожнього руху заборонено наклеювати будь-яку плівку на переднє лобове скло.

Нагадаємо, що поїхати на автомобілі в Європу на затонованому автомобілі не вийде.