Чи варто купувати машину в кредит, однозначно відповісти складно. Звичайно, краще цього не робити, проте є безліч аргументів «за». Наскільки вони вагомі?

Машину в кредит купують, коли вона потрібна раніше, ніж будуть накопичені гроші на неї. Проте, чи завжди терміновість покупки варта тих додаткових грошей, які вам доведеться заплатити за кредит? Ми маємо кілька перевірених тез, які варто взяти до уваги під час рішення щодо купівлі машини в кредит.

Аргументи “За” купівля авто в кредит

- Безумовна перевага купівлі машини в кредит – ви отримуєте її відразу. Однак, подумайте, наскільки ця швидкість важлива для вас – точніше, скільки ви готові за неї переплатити.

- Сенсу брати авто в кредит більше, якщо автомобіль використовується в комерційних цілях – тобто якщо він заробляє для вас гроші. Переплачувати ледь не удвічі за машину, яка буде замінювати вам поїздки на метро і тролейбусі, не завжди розумно.

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- Є сенс взяти кредит на короткий термін, якщо більшість суми на купівлю вже є, але хочеться купити машину невідкладно – наприклад, під час дії певної акції.

- Чим більшим буде перший внесок, тим меншою буде переплата. Сьогодні існують умови, коли за умови оплати половини повної суми відсотки будуть нульовими. Втім страховки та комісії ьанку все-ж доведеться платити.

- Те саме можна сказати про термін, на який береться кредит – його тривалість дуже сильно впливає на кінцеву вартість автомобіля для покупця. Чим більше років – там більше грошей буде витрачено. Тому якщо сукупний дохід сім’ї не дозволяє підвищити щомісячні виплати банку (для скорочення терміну кредитування), краще купити більш дешеву модель.

Умови кредиту залежать від марки автомобіля. Перш за все банк має на увазі питання ліквидності автомобіля як предмета застави на випадок неповернення клієнтом грошей. Менш престижні бренди кредитують на короткий термін.



Аргументи “Проти” купівля авто в кредит

- Автомобіль, який придбано в кредит, обійдеться вам значно дорожче його ціни за прайсом – іноді вартість машини подвоюється.

- Придбаний у кредит автомобіль не можна буде продати перш, ніж виплатити його повну вартість.

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- Той факт, що кредитна машина належить не вам, а банку, обмежить ваші можливості щодо дій з ним. Так, зазвичай у “кредитного” покупця немає права вільного вибору страхової компанії, а СТО може бути тільки офіційною дилерською – з її цінами і “забобонами” відносно запчастин та додаткового обладнання.

- Якщо щомісячні виплати близькі до 50% вашого сімейного бюджету, протягом терміну кредиту ви будете позбавлені можливості будь-якого фінансового маневру. Не буде змоги здійснити іншу значну покупку, оплатити серйозне лікування тощо.

- Купуючи машину в кредит, ви піддаєте певному ризику майно своєї родини: у випадку певних негараздів банк може накласти арешт, скажімо, на квартиру, якщо вартості машини не вистачить для повного розрахунку.

Перед прийняттям остаточного рішення – купувати машину в кредит чи ні, візьміть паузу на день-два, аби все обдумати без емоцій.

Отже, питання, чи варто купувати машину в кредит, залишається однім з найбільш складних в автомобільному світі. Звичайно, якщо є можливість, краще цього не робити, проте якщо ви відчуваєте за собою фінансову впевненість, ніхто не заборонить вам спробувати.

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