Кількість автомобілів з європейськими номерами зростає на українських дорогах лавиноподібно. Їздять на них не тільки прості українці, але й високопоставлені чиновники.

Це не дивно, адже вартість уживаних автомобілів в Європі значно нижче. А перевірити законність перебування транспортного засобу в Україні поліція не може, оскільки це завдання іншого відомства, у якого немає повноважень зупиняти автомобілі на дорогах загального користування.

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Деякі українські чиновники не соромляться і заносять автомобілі з європейськими номерами, на яких вони їздять, в свої декларації. Всього наші чиновники задекларували 295 автомобілів, зареєстрованих в інших країнах. Велика частина задекларованих автомобілів (53,5%) з'явилися в 2016 році. Для порівняння: в 2015-му році їх частка становила всього 16,9%.

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Найактивнішими користувачами автомобілів європейської реєстрації виявилися чиновники з прикордонних областей – Закарпатської (25,7%) і Львівській (20,6%). На європейських номерах тут їздять багато – починаючи від контрабандистів і закінчуючи депутатами, суддями, прокурорами та працівниками ДФС. Замикає трійку лідерів Київська область та місто Київ (11,1%).

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У деклараціях чиновників аналітики проекту "Декларації" нарахували 9 Volkswagen Touareg, 8 Mercedes-Benz ML-класу, 7 BMW Х5, 3 Land Rover Freelander, 3 Jeep Grand Cherokee, 2 Audi Q7 і 2 Lexus.