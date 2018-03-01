П'ятимісні, семи- та дев'ятимісні мінівени Citroen віднині називатимуться Spacetourer. Спробуємо розібратись у нових позначеннях.

Назву Spacetourer довільно можна перекласти як “космічний мандрівник”. Саме так віднині називатимуться усі MPV французької марки.

Citroen використовував назву Picasso на п'яти- та семимісних моделях C4 з 2006 року. Окрім того, з індексом C4 випускались також хетчбеки. Виникала певна плутанина. Нове рішення виробника – іменувати усі моделі, що відносяться до класу MPV, тобто мінівени та компактвени, Spacetourer.

Це слово можна буде зустріти на трьох моделях: C4 Spacetourer, Grand C4 Spacetourer та Spacetourer. Перший з них – “великий хетчбек”, що пропонується з традиційним п’ятимісним салоном. Приставка Grand апелює до збільшеного простору – цей компактвен має вже сім посадочних місць для “космічних подорожей”. Нарешті окремо як Spacetourer позначаеться новий мікроавтобус марки, максимальна кількість пасажирів на його борту – дев’ять.

Citroen Spacetourer.

Французький автовиробник певен, що зміна назви дозволить клієнтам краще зрозуміти зв'язок між трьома моделями Spacetourer, повідомляє Autocar. Минулого року Citroen вдалось реалізувати майже 100 тисяч моделей C4 Picasso та Grand C4 Picasso у Європі, що свідчить про стабільну популярність автомобіля.

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