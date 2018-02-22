На новому підприємстві будуть збирати електромобілі, Майбахи та беспілотні таксі. Рівень автоматизації виробництва близький до стовідсоткового.

Factory 56 або Werk 56 німецькою розпочне свою роботу у 2020 році. Підприємство має стати “найсучаснішим автомобільним заводом у світі”.

Виробничий комплекс будують у німецькому місті Зінделфінген. Офіційну церемонію закладання першого каменя у фундамент нового заводу провели у цифровому форматі, аби підкреслити іноваційність цього проекту. Концепція підприємства стоїть на трьох китах – цифрових технологіях, гнучкості та принципах “зеленого” майбутнього. На Factory 56 будуть збирати наступне покоління S-класу, включаючи Maybach, а також електромобілі сімейства EQ та роботизовані таксі.

Управління виробничими процесами на заводі буде делеговано штучному інтелекту. У цехах заводу курсуватимуть керовані комп’ютером вагонетки, усе буде підключено до єдиної мережі Інтернету речей, а клієнти навіть зможуть спостерігати за процесом зборки свого автомобіля. На даху Factory 56 встановлять сонячні батареї, що будуть щорічно заощаджувати 5000 МВт/год електроенергії. Викиди CO 2 будуть скорочені на 75% у порівнянні з сьогоднішнім виробництвом S-класу.

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