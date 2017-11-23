Концерн Daimler оприлюднив фотографії інтер'єру моделі четвертого покоління Mercedes-Benz A-класу. Повноцінна прем'єра запланована на 2018 рік, однак дещо про новинку відомо вже зараз.

Зокрема, про зовнішній вигляд нового А-класу ще в квітні розповів концепт Sensual Purity, представлений на Шанхайському автосалоні, а в травні було оголошено, що автомобіль отримає нові даунсайзингові бензинові двигуни (робочий об'єм 1,2-1 , 4 л), розроблені концерном Daimler спільно з альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi.

Тепер з'явились офіційні знімки салону А-класу покоління W177. Зокрема, класичний аналоговий щиток приладів поступився місцем "телевізору" з намальованими шкалами і стрілками.

На фотографіях представлено найбільш дороге виконання моделі, з двома об'єднаними 10,25-дюймовими дисплеями. В базових же версіях будуть два роздільних 7-дюймових екрани (один для приладів, другий для мультимедійної системи), а в проміжних за ціною А-класах – комбінація з дисплеїв з діагоналлю 7 і 10,25 дюйма. Дашка над екранами немає, так що в сонячну погоду, мабуть, доведеться розраховувати на противідблискуючі властивості панелей і їх високу контрастність.

Блок клімат-контролю виконаний по-старому, в вигляді "гірлянди" аналогових клавіш, а ось на центральному тунелі – новомодний тачпад замість колишнього ротаційно-натискного контролера. Невеликі сенсорні ділянки є і на спицях керма – воно у нового А-класу точно таке ж, як у оновленого сімейства S-класу.

В цілому нова передня панель стала компактніше, ніж у попередника, і салон через це здається більш просторим. Працюють на відчуття повітря і контурне світлодіодне підсвічування (передбачено 64 кольори на вибір), і зменшені стійки кузова. Розробники стверджують, що оглядовість від цього покращилася на 10%.

Фізичні розміри салону теж виросли: на рівні ліктів +35 мм спереду і +36 мм ззаду, на рівні плечей +9 і +22 мм відповідно, над головами з'явилися "зайві" 7-8 мм. Чи стало просторіше в колінах на задньому сидінні, на жаль, поки невідомо – сьогоднішній А-клас вважається однією з найбільш тісних машин компактного сегмента. Багажник же точно став більше: його обсяг у хетчбека складає 370 л (на 29 л більше в порівнянні з попередником), спинка заднього сидіння в дорогих комплектаціях буде складатися в співвідношенні 40:20:40, в базових версіях – 60:40.

Для нового А-класу передбачені три типи передніх сидінь: базові, спортивні з інтегральними підголівниками та підвищеної комфортності з вентиляцією і масажером.

Коли саме і де дебютує новий А-клас, поки невідомо. Ймовірно, першим в березні на Женевському автосалоні дебютує хетчбек, за ним підуть інші версії, в тому числі повноцінний седан на додаток до купеподібного чотирьохдверного CLA.

Читайте також: Модні фари та інтер'єр: Mercedes продемонстрував, як виглядатиме новий CLS