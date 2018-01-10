Навіть якщо ви все життя переходите дорогу лише по «зебрах», це не може повністю вас захистити від аварії. І таких небезпечних переходів у Києві багато.

Видання ТСН опублікувало інтерактивну карту переходів, на яких часто трапляються наїзди на пішоходів.

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Велика червона крапка всередині кола означає, що наїзд стався на переході. Колами без заливки позначені останні 10 ДТП на пішохідних переходах знайдені в новинах.

Для оцінки швидкості потоку автомобілів використали GPS дані з київських маршруток і визначили місця, де вони їдуть зі швидкістю понад 60 км/год. Далі з OpenStreetMap витягли дані про усі нерегульовані пішохідні переходи і залишили тільки ті з них, які знаходяться у місцях швидкого руху маршруток.

Така швидкість руху свідчить про небезпеку для пішоходів, адже коли на ділянці дороги маршрутки рухаються з більшою швидкістю, ніж дозволені 60 км/год, то звичайні легкові автомобілі будуть їхати там іще швидше.

Ще одна проблема, водії не вірять у логічність розставлених дорожніх знаків, тому й звертають мало уваги на заборонні і попереджувальні знаки.