Стали відомі результати продажів електромобілі в Україні за регіонами та моделями.

В травні 2018 року в Україні зареєстрували 432 автомобілі на електротязі. Це на 6% менше, аніж в квітні.

Лідерами за кількістю реєстрацій в травні цього року традиційно стали м. Київ, Одеська, Харківська та Дніпропетровська області. ТОП-5 замикає Житомирська область. Цікаво, що для останньої характерний стабільний позитивний приріст протягом останніх 4-х місяців. В порівнянні з квітнем кількість реєстрацій тут збільшилась в 3,5 рази. В Кіровоградській та Сумській області не зафіксовано жодної реєстрації електромобіля протягом травня.

Серед зареєстрованих електромобілів Nissan Leaf стабільно є найпопулярнішою моделлю, але частка моделі продовжує поступово зменшуватись. Її потіснила BMW і3 (збільшила свою присутність порівняо з квітнем в півтори рази). Причому найчастіше його купували в Києві та Одеській області.

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