Прийняті в першому читанні законопроекти про зниження вартості розмитнення вживаних авто не дають народним обранцям спокою. Вони наперебій пропонують правки до другого читання.

Законопроекти №8487 та №8488 регламентують правила розмитнення вживаних авто за зниженими ставками, та прибирають обмеження у вигляді віку авто та його відповідності нормам Євро5. В той же час ці законопроекти фактично забороняють громадянам України використовувати авто на іноземній реєстрації. За подальше використання “євроблях” передбачаються чималі штрафи.

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Втім ,народний депутат України Ігор Лапін вважає прописані в законопроектах норми недостатніми, та висловлює своє бачення доступного розмитнення авто. На його думку відкритим залишається питання контролю вживаних авто на предмет відповідності екологічним стандартам.

“Я пропоную ввести обов’язковий техогляд для автомобілів, які ввозяться на територію України, більше, ніж на 30 днів”, пише Ігор Лапін у своєму блозі. “Але, такі авто мають звільнятися від проходження техогляду, якщо вони проходили такий огляд, в тій країні, де вони зареєстровані, протягом піврічного терміну до моменту їх ввозу на територію України. Проходження такого контролю має бути підтверджено відповідним документом”, додає він.

Нагадаємо, що багато років техогляд в Україні був суто корупційною процедурою і не мав ніякого відношення до реального технічного стану транспортних засобів. Талони про проходження державного технічного огляду можна було просто купити. Це і стало одною з причин його відміни.