"Київавтодор" майже на тиждень обмежить рух вулицею, яка веде з центра міста на Оболонь та Троєщину.

Вулицю Олеги Теліги в Києві вирішили капітально відремонтувати. Для цього з 19 квітня до шести ранку 26 квітня рух на ній буде частково обмежений. Про це повідомляє сайт Київської міськадміністрації.

"Рух транспорту на Теліги буде частково обмежено рух від вул. Ольжича до вул. Дорогожицької (тунель)," - йдеться в повідомленні.

Вважаючи, що ця дорога і так дуже завантажена, особливо в "години пік", то обмеження руху на ній викличе величезні затори. Тому жителям районів Оболонь і Троєщина, а також міста Вишгород, які користуються цією дорою, на найближчий час слід розглянути альтернативні шляхи проїзду чи відмовитись від використання автомобіля на користь громадського транспорту.

Окрім того, 21 квітня із 11:00 до 19:00 у зв’язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття на Південному мостовому переході буде частково обмежено рух транспорту у напрямку із просп. Миколи Бажана на Наддніпрянське шосе.

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