Дзеркальне тонування автомобільного скла – річ і гарна, і корисна. А іноді – ще й кумедна.

Яка дівчина спроможна пройти повз дзеркало, не поглянувши на своє відображення? Та красуням слід пам’ятати, що чепуритись на людях слід обережно, інакше замість обкладинки глянцевого журналу можна стати зіркою Ютубу, ось як ця дівчина з В’єтнаму.

Кумедна пригода трапилась біля вікна припаркованого автомобіля у місті Хошимін. Звичайно, кумедною ця ситуація видається лише глядачам і аж ніяк не самій героїні відеоролика. Дівчина не помітила, що у машині знаходиться водій і чепурилась так, ніби вона у власній ванній кімнаті: поправляла ліфчик, кривлялась та навіть длубалась у носі. На самому цікавому моменті водій вирішив означити свою присутність та опустив скло. Реакція в’єтнамської красуні – безцінна.

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