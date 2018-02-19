На одній з вершин швейцарських Альп з'явився кросовер під скляним куполом, що запрошує гірськолижників до проведення тест-драйву.

У курортному містечку Мерібель, що у французьких Альпах, відтепер можна не лише кататись на лижах та сноубордах, а й провести тест-драйв нового Porsche.

Скляний купол розміщено на висоті 2300 метрів. Під ним красується новий Porsche Cayenne. Поруч розмістилася ділянка для випробовування з позашляховими сніговими перешкодами. Аби доправити майже тритонний кросовер на вершину гори, довелося скористатись послугами гелікоптера. Cayenne буде знаходитись під куполом до кінця гірськолижного сезону – середини квітня, але замовити тест-драйв можна лише до 9 березня.

Нинішне покоління Cayenne – 2019 модельного року. Базовий кросовер оснащується турбованим 3-літровим V6 на 340 кінських сил. Версія Cayenne S має під капотом 2,3-літровий V6 з двома турбінами потужністю 440 к.с. Обидві моделі мають восьмиступінчату автоматичну трансмісію та повний привід. Пізніше лінійку моделей має поповнити гібридна версія, а також комплектації Turbo та GTS.

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