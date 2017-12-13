Автомобільний завод Volkswagen Slovakia, де виробляють преміальні кросовери Audi та Porsche, набирає на роботу українців. Досвід роботи необов’язковий. Зарплата – 860-1300 євро.

В мережі YouTube з’явилось відео процесу виробництва автомобілів на словацькому заводі Volkswagen у Братиславі, в якому українців закликають влаштовуватись на роботу на це підприємство.

Автомобільний завод Volkswagen Slovakia виробляє автомобілі преміум-класу - Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7, а також бюджетні малолітражки Volkswagen Up!

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Як зазначають роботодавці, "на автозавод Volkswagen / Porsche потрібні оператори. Можна заробляти до 1300 євро на місяць і вище, не маючи ніяких особливих знань або досвіду на початковому етапі".

Втім, як виявилось, за перший місяць заплатять лише 860 євро, а 1300 – за результати роботи. Буде також соцпакет – компенсація проживання та харчування. Існують мовні курси. Оформляється прямий контракт від роботодавця від 2-х до 5-ти років.

Нагадаємо, що головного винуватця дизельгейту посадили на 7 років.