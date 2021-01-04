Більшість машин, які продаватимуть в майбутньому, будуть електричними, гібридними чи на паливних елементах. Попри це, деякі виробники хочуть створити екологічно чисте пальне для машин з двигунами внутрішнього згоряння.

Так, Porsсhe працює над розробкою синтетичного пального задля того, аби використовувати його в своїх машинах, які випустили раніше.

Цікаво Rezvani представив надпотужний 6-колісний пікап Hercules: вражаючі фото та відео

Представники німецького автовиробника наголошують, що хочуть створити цілковито відновлювальне пальне. Річ у тім, що 70% випущених раніше Porshe і досі на ходу, тож власники хочуть використовувати їх і в майбутньому.

Як виготовляють синтетичне пальне

Синтетичне пальне виготовляють шляхом розкладання води на водень та кисень і додаватимуть вуглекислий газ та метанол. На основі цього спирту і створять синтетичний бензин.



Як робитимуть синтетичне пальне / Фото Unsplash

Яка ціна

Єдина проблема поки в ціні, адже літр такого пального коштує майже 10 доларів. Та виробник планує зменшити цінник вп'ятеро і випустити бензин на ринок. Щоправда, на думку виробника, це станеться не раніше, ніж за десять років.

Також у випуску:

Японський виробник мотоциклів Kawasaki славиться своїми квадроциклами. Зараз він випустив справжнього монстра для бездоріжжя – модель Terryx KRX 1000.

Дивіться відео програми "Авто24" на 24 каналі: