Світ переходить на екологічні види транспорту. Процес цей поступовий, але невпинний. В Україні останні роки теж триває бум на електромобілі. Натомість в процесі есплуатації виникає низка питань до їхнього обслуговування. Наприклад, як поживають оператори електрозарядних станцій в Україні за умови відсутності ринку?

Чому електрозаправки – це перспективний напрямок у бізнесі? Тому що у світі продажі електромобілів у третьому кварталі цього року склали 287 тисяч, а це більше на 63%, ніж минулого року. При цьому Україна посіла п'яте місце в міжнародному рейтингу за темпами розвитку електромобілів. І це не випадково, бо існує кілька причин, чому українці пересідають на електрокари.

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І нехай поки що в Україні не так багато власників електромобілів, розвивати відповідну інфраструктуру потрібно.

Ми країна специфічна, зі своїм шляхом розвитку. Але перебуваємо у глобальному ринку. А глобальні гравці на ринку авто переходять на електро, і заявляють, що скоро не буде ринку авто з двигунами внутрішнього згорання. Що означає, що завтра-післязавтра під нашу поточну інфраструктуру ми не зможемо купити нове авто. І такі фактори просто змусять створити таку інфраструктуру,

– відзначив у коментарі сайту "24" Керівник сектору "Енергетика" Офісу ефективного регулювання Олексій Оржель.

Заряджати електрокари можна і вдома. Але ж електропідзарядка потрібна на далеку відстань, в дорозі. Це просто питання зручності користування електрокаром. Забули, не встигли підзарядитися вдома – потрібно шукати альтернативний варіант, щоб не опинитися без можливості доїхати додому. А в більш широкому розумінні проблеми – щоб не опинитися на задвірках світу. А поки що в питанні обслуговування електромобіля і його зарядки в Україні є певні прогалини.

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Де "нагодувати" електрокар

Директор Electrocars.ua Олександр Кравцов у коментарі сайту "24" розповів, що насправді електрозарядних станцій в Україні більше, ніж в Польщі (порівняти "концентрацію" електрозаправок можна на сервісі plugshare.com).

По цій мапі підрахунок говорить про 1000+ зарядних станцій. З них 25% – у Києві,

– уточнив Кравцов.

Однак навіть у масштабах України є значна різниця між Києвом, і, наприклад, Полтавою:



Кількість електрозаправок у Києві і Полтаві суттєво відрізняється

Натомість Олексій Оржель вказав на той факт, що всі діючі електрозаправки сьогодні – це просто додатковий "бонус" для залучення споживачів в рамках іншого бізнесу.

Це може бути кафе чи інший тип заправок, як у WOG та Okko. Здебільшого такі заправки у нас – у великих торгових центрах, де зарядка здійснюється безкоштовно. Офіційно цю послугу вони не можуть продавати. Єдина плата, яка там може бути – за паркування. Але тут і логіка інша – залучити покупців,

– зауважив експерт.

Проблеми ринку електрозаправок

Олексій Оржель наголосив, що в Україні власне ринку електрозаправок поки що не існує.

"Не визначено товар на цьому ринку. Чи має це бути послуга парковки з відповідною інфраструктурою, щоб забезпечити зарядку автомобіля, чи має це бути продаж електричної енергії, кіловат-година. І поки у нас це не визначено – не визначений і ринок, що на ньому продається", – уточнив експерт.

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Обидва ці визначення мають свої ризики та переваги. Товар як "послуга з зарядки" дає у плюсі можливу цінову конкуренцію між станціями і простіше нормативно-правове регулювання (відсутність необхідності змінювати законодавство в сфері електроенергетики). Але натомість створюється дисонанс між споживчою потребою та купленим товаром. Товар як "одиниця електроенергії" такого мінусу не дає, але створює ризик надмірно жорсткого регулювання та бар’єри розвитку ринку, а також потребує перегляду великої кількості нормативно-правових актів, а це – висока ймовірність виникнення прогалин, неточностей, суперечностей.

Якщо братися серйозно до питання, то все ж мав би бути продаж кіловат-години. Тому що є різні варіанти заправок, акумуляторів у електрокарів, і, відповідно, стоянка для одного авто буде не рівнозначною для іншого варіанту. І сам власник зацікавлений купити кіловат-годину, і проїхати, а не простояти, заплативши гроші,

– висловив своє бачення експерт.

Але це ще не все. Не врегульовано також статус зарядного пристрою об’єкта "електрозарядна станція". Потребує визначення, до якої категорії об’єктів електроенергетики належить станція, основні правила безпеки експлуатації станції та її статус як об’єкт архітектури. І тут же ризики – висока зарегульованість та корупційність процедури оформлення дозволу на встановлення МАФу і ризик надмірно жорсткого регулювання потенційно високотехнологічного та безпечного об’єкту з боку Держенергонагляду.

Існують ще й варіанти щодо способу розрахунку: по факту, за ціною що пропонує оператор електрозарядки (цінова оферта), чи за передоплатою (карти передоплати за електричну енергію, карти передоплати, що дає привілеї заряджатися "безкоштовно"), або ж – зарядка безкоштовна, оплачується місце та час паркування на майданчику біля зарядної станції.

При цьому ціна товару може залежати від встановленого регулятором тарифу для певної категорії споживачів, або – від погодинних цін на ОРЕ. Може визначатись станцією самостійно (такий спосіб стимулює до залучення додаткових основних засобів, наприклад, акумуляторів, власних генеруючих установок). Ключовий ризик полягає у надмірному регулюванні та зменшенні еластичності ціни.

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Наступний блок невирішених питань стосується розвитку інфраструктури: чи потрібно створювати окремі умови приєднання. При цьому найбільш потужними гравцями на ринку можуть стати "обленерго", оскільки мають безперешкодний доступ до інфраструктури, можуть створювати перешкоди для розвитку конкурентів (електрозаправних станцій) і можуть суміщати діяльність з розподілу електроенергії та заряджання (суміщення з діяльністю з постачання електроенергії заборонено). Тут ключовий ризик очевидний – монополізація ринку.

А як у них?

У світі є різні варіанти електрозарядок для авто. У Китаї є непогані напрацювання, вважає Олексій Оржель: там є варіанти передплати, коли купуєш картку, за принципом карток передплаченого мобільного зв'язку, приїздиш на заправку, вставляєш її, і отримуєш заправку на ті кіловат-години, які списались із картки.

Теоретично це можливо і в Україні, але це досить бюрократична процедура, і не створена система для іншого – постачання за нерегульованими тарифами,

– відзначив експерт.

Він пояснив: є такі постачальники, які займаються постачанням великого обсягу електроенергії, заводам, наприклад. І вони можуть зекономити якраз на тарифі обленерго. Він обслуговує і домогосподарство, і інших учасників. І на цій невеличкій частині – до 3%, можна зекономити. Саме для таких споживачів і є ПНТ – постачання за нерегульованим тарифом. Теоретично вони так само можуть постачати і споживачу. Але ПНТ не може постачатися домогосподарству, населенню. А ми не можемо визначити – на електрокарі під'їхало населення чи юрособа. Якщо остання – то у неї є авансова картка, і він може купити цю електроенергію за ПНТ, разом з тим, що обсяги настільки мізерні, що створювати ПНТ і займатися розвитком інфраструктури – немає сенсу поки що. А за кордом це працює. Постачальник електроенергії пропонує споживачам різні варіанти: заправки вдома, на парковці бізнес-центру, де люди працюють, і можна купити відповідний тариф. Але не забуваймо, що там конкурентні ринки і багато постачальників, і для деяких постачальників є можливість запропонувати кращі умови.

Олександр Кравцов відзначив, що розвинені країни мають також практику стимулювання бізнесу встановлювати зарядки. Так США компенсує до 4500$ за інсталяцію публічної зарядної станції (залежно від її потужності).

Перспективи для електромобілів

На думку експертів Офісу ефективного регулювання, Україні потрібно визначитися законодавчо з предметом товару на ринку електрозаправок.

Але поки законодавці приводитимуть до належного вигляду нормативку, прогрес на місці не стоїть. За словами Олександра Кравцова, на українському ринку вже працює близько 10 операторів зарядних станцій.

А за допомогою Платформи ефективного регулювання, створеної за підтримки Міністерства економічного розвитку України, можна отримати покрокову інструкцію, як зареєструватися, щоб відкрити точку зарядки для електромобілів.

Втім, сьогодні у нас 90% електрокарів все ж заряджаються вночі вдома, тому для України, яка на 60% мешкає в містах, де більшість будинків – багатоповерхівки, актуальне обладнання нічних парковок простими розетками, зауважив Олександр Кравцов.

Також у 2018 році нас чекає запуск мереж суперчарджерів, про що вже оголосили декілька мереж бензинових заправок. Наприклад, "Укрнафта" проводить тендер на встановлення 30 суперчарджів, здебільшого вздовж трас. Це будуть платні зарядки, на відміну від повільних заправок ОККО,

– додав Олександр Кравцов.

Для подальшого розвитку ринку, на переконання фахівців, необхідно стимулювати продаж електрокарів. Більше електромобілів – більше зарядок. А щодо популяризації еко-транспорту – то скасування податку на розмитнення електрокарів досить для зростання ринку вдвічі уже в 2018 році.

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