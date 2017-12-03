Електромобіль розганяється дуже швидко, швидше за деякі суперакари. Але чи обжене він найшвидшу в світі тварину – гепарда?

Гепард – найшвидша та найспритніша тварина в світі. До 100 км/год вона розганяється за 3 секунди. За такий же час першу сотню набирає і електричний болід "Формули-Е".

Однак все-ж таки: хто швидший? Це вирішили випробувати автори ролику на очних перегонах – авто проти тварини. Такі перегони вдалося зробити на спеціальному автополігоні у Південній Африці.

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Невідомо, скільки дублів потрібно було зробити та що потрібно було пообіцяти на обід гепардові, однак видовищні перегони стали реальністю. Хто переміг? Дивіться у відео:

Жодна тварина при зйомці ролику не постраждала. Більше того, електрична "Формула-Е" пропагує електромобілі задля того, щоб такі рідкісні тварини, як гепард, змогли вижити на нашій планеті.

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