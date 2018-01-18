Провідні світові виробники демонструють свої творіння на автосалоні у Детройті. Загалом там представили понад 700 новинок. Для широкого загалу автошоу відкриє свої двері вже цієї суботи, 20 січня. Але новинки уже показали журналістам.

У Детройті стартувало одне з найповажніших і найстаріших автошоу планети. Головний акцент – на пікапах та кроссоверах. Адже такі машини фаворити продажів у США.

"Це розкішні автомобілі. Cadillac, Ford, Chrysler, Volvo та Toyota виконали свою роботу просто приголомшливо. Усі вони зроблять Детройтський автосалон видовищним", – розповів голова автосалону Райан Лафонтен.

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Один з наочікуваніших автомобілей – легендарний G-Class від Mercedes-Benz. Нову модель чекали 20 років. Ззовні дизайн майже не змінився. Однак "Кубик" абсолютно новий, запевнили штутгардські інженери. Розкішніший, технічно досконаліший і так само дорогий. Ціна в Німеччині стартує далеко за 100 тисяч євро. Побачити автомобіль приїхав і його зірковий шанувальник Арнольд Шварценеггер.

Серед легковиків у центрі уваги опинились Toyota Avalon та Volkswagen Jetta. А зі спорткарів – Hyundai Veloster.

“Ця модель спроектована таким чином, щоб забезпечити максимальне задоволення. Наші інженери врахували безліч нюансів і створили високоефективний автомобіль”, – зазначив голова правління Hyundai Motor Group Альберт Бірман.

Приїхали на автошоу і високотехнологічні концепт-cars. Наприклад, один з прототипів Infiniti оснащений системою, що дублює функції "другого пілота". Вона допомагає керувати авто навіть в екстремальних ситуаціях.

А концепт-car від Nissan здивував дизайном.

“Інтер'єр цього авто нагадує пейзаж. Центральна консоль символізує дерев'яний міст, що з'єднує різні культури, а також вічні традиції із передовими технологіями”, – сказав віце-президент з глобального дизайну Nissan Motor Co Альфонсо Альбіаса.

У Детройті визначили і найкращі автомобілі Північної Америки минулого року. Серед позашляховиків – це Lincoln Navigator, серед кросоверів – Volvo XC60. А найкращим легковиком визнали Honda Accord.

"Ця нагорода втілення нашої роботи. На цьому історія Honda Accord не закінчується, тому що скоро ми покажемо і гібридну модель", – запевнив віце-президент Honda Motor Co Геніо Арканджелі.

Honda Accord

Поки нові моделі у Детройті бачили тільки журналісти та фахівці автоіндустрії. Для широкої публіки автосалон відкриє двері 20 січня.