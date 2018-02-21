Стрімкий розвиток технологій в галузі електричного транспорту неминуче призведе до падіння попиту на нафту. Про це заявляють аналітики нафтодобувної компанії British Petroleum.

За пронозами спеціалістів компанії попит на нафту в 2040 році знизиться на 20%. В своєму звіті аналітики BP прогнозують 100-кратный зріст попиту на електромобілі до 2040 року. Також серед тенденцій зазначається збільшення кількості переміщень і відмова від власного транспорту на користь каршерінку з використанням технологій автономного водіння.



Очікується, що число єлектромобілей збільшиться з 3 мільйонів які існують сьогодні до більше ніж 320 мільйонів в 2040 році. Це складе приблизно 15 відсотків від загального парку автомобілів, який на той момент має досягти двох мільярдів.



Також аналітики BP очікують, що автономні транспортні засоби з’являться на дорогах на початку 2020-х років. Їх висока вартість означає, що переважна більшість автомобілів будуть куплені компаніями, що пропонують послуги каршерінгу. За словами спеціалістів, середній електромобіль з автопілотом буде приблизно в два з половиною рази дорожче, ніж його аналог з двигуном внутрішнього згоряння і без можливості автономного пересування.

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Величезну частку потреб у пересуванні будуть задовольняти послуги Robo-taxi, які будуть використовувати електропривод як більш доступну альтернативу двигунів внутрішньго згоряння. І річ не тільки в доступності палива але й в суттєво меньших затратах на технічне обслуговування.