Більше не буде Cayenne, Panamera та Macan на важкому пальному - автовиробник узяв чіткий курс на електрифікацію.

Німецький виробник люксових автомобілів Porsche вирішив відмовитись від дизельних двигунів. Усього через дев’ять років після появи першої дизельної модифікації Cayenne у лінійці Порше, компанія вирішила узяти курс на електричні силові агрегати.

Британське видання Autocar, посилаючись на власні джерела у компанії, повідомляє про те, що концерн зняв з виробництва кросовер Macan S Diesel та хетчбек Panamera 4S Diesel. Виробник пояснює відмову від дизельних моторів зміщенням попиту покупців на машини з гібридними силовими установками та електромобілі.

Porsche була першою серед кількох автокомпаній, що заявили про повну відмову від дизельних моторів – у липні минулого року генеральний директор компанії Олівер Блум заявив, що виробник змінить курс з дизелів на бензинові гібриди та електромобілі. У той же час Porsche витратила понад мільярд доларів на переналаштування свого заводу у Штутгарті, аби у 2019 році випустити у продаж чотирьохдверний електричний седан Mission E. За заявою одного з топ-менеджерів компанії, у Порше розраховують, що вже у 2025 році доля електромобілей становитиме чверть річних продажів.

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