Повністю електричний Chevrolet Corvette під час випробувань розігнався до 220 миль в годину.

В кінці 2016 року компанія Genovation Cars пообіцяла випустити електромобіль, здатний подолати позначку 200 миль в годину. Пройшов рік, і інженери похизувалися роликом, на якому видно, що електричний Corvette дійсно здатний розганятися до величезних швидкостей.

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Також були оголошені ключові технічні характеристики. Крім максимальної швидкості в 220 миль за годину (близько 350 км/год), представники компанії повідомили про запас ходу, який становить 130 миль (близько 200 км) Потужність двигуна 800 к. с. крутний момент 950(!) Нм.

Офіційний дебют новинки повинен має відбутися в червні 2018 року в рамках Consumer Consumer Show. Орієнтовна ціна – три чверті мільйона доларів.

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