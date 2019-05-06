Оприлюднено ціни на електричний кросовер Mercedes-Benz EQC.

Як стало відомо 6 травня, вартість електричного кросовера Mercedes-Benz EQC в Німеччині буде становити 71 281 євро. А обмежена версія EQC Edition 1886, яка матиме пакет персоналізації – 84 930 євро. Найближчий конкурент Audi e-tron коштує на 8 619 євро більше.

Поки що автомобіль доступний в одній версії – EQC 400 4Matic. В ній – два 10,25-дюймових дисплеї, голосове керування, навігація. AMG-пакет – за доплату у 1607 (екстер'єр) або 1 083 євро (інтер'єр).

В якості силового агрегату у Mercedes EQC – два електромотори загальною потужністю 408 к.с. та 760 Нм. Завдяки 80-кіловатній батареї запас ходу на одному заряді становить 445-471 км в циклі NEDC. Розганяється електрокросовер до першої сотні за 5,1 с, а максимальна швидкість – 180 км/год.

Виробництво Mercedes-Benz EQC вже розпочало на заводі в Бремені.

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