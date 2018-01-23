Подорожала страховка «Зеленая карта», без которой выехать за рубеж на автомобиле невозможно.

Ассоциация страховщиков МТСБУ (Моторное (транспортное) страховое бюро Украины) с 19 января 2018 года огласила новые тарифы на полисы "Зеленая карта" для выезжающих за рубеж на автотранспорте.

Страховые сертификаты "Зеленая карта" подорожали на 5,4%, сообщает "Интерфакс". Последнее изменение тарифов было 28 декабря 2017 года также в сторону повышения на 5,2%.

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Полисы "Зеленая карта" реализуются страховыми компаниями, которые являются участниками МТСБУ. Они бывают двух видов: вся Европа и Беларусь, Молдова и Россия. Также с 1 января 2016 года украинские полисы "Зеленая карта" начали действовать на территории Азербайджана.

По данным МТСБУ, стоимость "Зеленой карты" в Украине на 15 дней для поездок по Европе для легковых автомобилей повысится до 848 грн (ранее - 805 грн), для автобусов - 3,187 тыс. грн (ранее - 3,025 тыс. грн), для грузовых автомобилей - 2,001 тыс. грн (ранее - 1,899 тыс. грн).

Стоимость "Зеленой карты" на один месяц для легковых автомобилей составит 1,350 тыс. грн (ранее - 1,282 тыс. грн), автобусов - 4,427 тыс. грн (ранее - 4,202 тыс. грн), грузовиков - 2,656 тыс. грн (ранее 2,521 тыс. грн).

Стоимость полугодового и годового полисов "Зеленая карта" для легковых автомобилей составит 5,995 тыс. грн и 7,422 тыс. грн соответственно, для автобусов - 15,994 тыс. грн и 28,776 тыс. грн, для грузовых автомобилей - 12,573 тыс. грн и 23,729 тыс. грн соответственно.

Стоимость полисов для поездок в Азербайджан, Беларусь, Молдову и РФ для легковых автомобилей на 15 дней составит 618 грн (ранее - 586 грн), на один месяц - 909 грн (ранее – 863 грн), на полгода - 2,084 тыс. грн (ранее - 1,978 тыс. грн), на год - 2,967 тыс. грн (ранее - 2,816 тыс. грн).

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Размеры единых страховых платежей по договорам международного обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств установлены постановлением Кабинета министров от 6 января 2005 года и определены в евро.

"Зеленая карта" - система страховой защиты потерпевших в дорожно-транспортном происшествии независимо от страны их местожительства и страны регистрации транспортного средства. "Зеленая карта" распространяется на территорию 47 стран Европы, Азии и Африки.