Ford отзывает автомобили оснащенные подушками безопасности производства компании Takata. Основная масса машин попадающих под отзывную компанию были проданы в США.

Дефект имеют подушки безопасности переднего пассажира. Под отзыв попадают модели Ford Mustang, Fusion, Ranger, Edge, Lincoln MKZ, MKX и Mercury Milan 2009 и 2010годов выпуска, а также Mustang 2013 года выпуска.

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Кроме того объявлена отдельная отзывная компания для Ford Expedition 2018 года выпуска и Lincoln Navigator изготовленных с ноября по декабрь 2017 года. Указные модели имеют дефект привода задних стеклоподъемников.