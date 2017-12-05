В Оболонському районі Києва місцеві жителі покарали автомобіль, який припаркували на газоні. Машину розмалювали зеленою фарбою.

Про це свідчить фото, опубліковане спільнотою " Типичный Киев " у Twitter.

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На рясних розписах фарбою чітко видно слово "газон".

"Чергове покарання для героя парковки", – йдеться у підписі до фото.

Оболонь.

Очередное наказание для героя парковки. pic.twitter.com/z522374Bdd — Типичный Киев (@kievtypical) 4 грудня 2017 р.

При цьому позиція користувачів розділилась, когось обурила поведінка водія, тож вважають, що люди вчинили правильно.

Однак, решта називають це вандалізмом.

"Вандалізм. У цивілізованих країнах в разі паркування в недозволеному місці існує евакуація на штрафмайданчик", – коментує фото користувач LILI.