В Оболонському районі Києва місцеві жителі покарали автомобіль, який припаркували на газоні. Машину розмалювали зеленою фарбою.
Про це свідчить фото, опубліковане спільнотою " Типичный Киев " у Twitter.
Дивіться також: В Києві розлючені перехожі вчинили самосуд із "героєм" паркування: відео
На рясних розписах фарбою чітко видно слово "газон".
"Чергове покарання для героя парковки", – йдеться у підписі до фото.
При цьому позиція користувачів розділилась, когось обурила поведінка водія, тож вважають, що люди вчинили правильно.
Однак, решта називають це вандалізмом.
"Вандалізм. У цивілізованих країнах в разі паркування в недозволеному місці існує евакуація на штрафмайданчик", – коментує фото користувач LILI.