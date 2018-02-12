Седан нового покоління з індексом 508 буде презентовано на Женевському автосалоні цієї весни. Зараз маємо змогу побачити внутрішній простір автомобіля

Новий Peugeot 508 другого покоління французька компанія представить у березні під час Женевського автосалону. Абсолютно свіжий дизайн, нова платформа, інтер’єр та двигуни – наступна генерація сімейного седану обіцяє бути вельми цікавою.

Седан D-класу має багато спільного з концептом Peugeot Exalt – характерна оптика, стрімкий силует кузова, короткі звіси. Усе це помітно навіть на шпигунських знімках, опублікованих виданням Motor1.

Усередині “п’ятсот восьмого” теж багато нового та цікавого. На неофіційному фото інтер'єру можна розгледіти компоновку i-Cockpit: кермо має компактні розміри, а віртуальна панель приладів розташована високо.

Під капотом нового Пежо 508, збудованого на модульній платформі PSA ЕМР2, будуть як бензинові, так і дизельні агрегати. Двигуни на традиційному пальному матимуть об'єм 1,2 л (130 к.с.) та 1,6 л (165 і 225 к.с.). Дизельні гарегати матимуть об'єм 1,6 л (120 к.с.) та 2,0 л (150 і 180 к.с.). Усі мотори оснащуватимуться турбіною задля більшої ефективності. Окрім того, цілком вірогідно, що у новому поколінні седан може отримати і гібридну силову установку.

Як вже було сказано, Peugeot 508 буде представлено весною, а у продаж автомобіль має надійти вже влітку. Виробництво седана налагодять у Франції та власному підприємстві у Китаї.

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