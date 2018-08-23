Видання Yicai Global довідалося деякі подробиці про підготовку електромобілів Great Wall. Мабуть, найцікавіше в заяві – вартість цих машин.

Ціна всіх електромобілів складе не більше 100 000 юанів, що в доларовому еквіваленті становить 14,5 тисяч. При цьому мова йде не про маленькі авто для міста, а повноцінні легкові моделі.

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Всього буде випущено чотири електромобілі, три з яких вже проходять випробування. Першим на ринок вийде седан iQ – його покажуть вже в цього місяця на одному з місцевих мотор-шоу. Не виключено, що це буде та ж чотиридверка iQ5, яка дебютувала недавно в Пекіні (вона зображена на фото вгорі). І якщо це так, то мова піде не про класичний, а припіднятий седан – придатний ще й для бездоріжжя.

До речі, випускати електромобілі Great Wall будуть під брендом ORA.