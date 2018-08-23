В Україні після кількох масштабних ДТП посилився контроль за маршрутками зі сторони правоохоронних органів. Багато хто з перевізників намагаються уникнути перевірок, використовуючи популярний сервіс Blablacar.

Один з пасажирів, який часто користується сервісом на умовах анонімності розповів, що йому відразу ж повідомили про подорожчання поїздок з 1 серпня.

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“З 1 серпня на 20 грн дорожче поїздка. Самі розумієте, все дорожчає, – відразу після бронювання поїздки попередила по телефону Даша. Дівчину я знайшов на blablacar. Вона нібито в цей же день на своїй машині їде з Києва до Дніпра і готова взяти чотирьох попутників”, – зазначив пасажир.

Крім того він розповів, що марка машини в оголошенні не вказана, а на сайті водій зареєстрована всього пару днів. Він відразу ж додав, що досвідчений мандрівник відразу ж пройде повз такого оголошення.

Далі він розповів, що із запізненням на кілька хвилин приїхала “Даша”. Mersedes Sprinter зупинився біля церкви вже набитий. Але місць в ньому більше, ніж може здатися.

Більше того він зазначив, що обов’язкового люка на даху, який за всіма правилами безпеки повинен там бути, немає. Адже він використовується, як для вентиляції так і як аварійний вихід.

Також немає і інформації про перевізника, аптечки і вогнегасника. Все це, згідно з правилами, обов’язково для перевізників. Але тільки якщо він легальний. Якщо не потрібно отримувати дозвіл, проходити перевірки і платити податки, правилами безпеки також можна знехтувати.

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У свою чергу юрист Олександр Плахотник повідомив, що подібний перевізник не надасть вам жодних гарантій безпеки для пасажирів, адже він здійснює нелегальні переміщення.