Уряд заборонив перереєстрацію, зняття з обліку авто в разі наявності відомостей про його власника в Єдиному реєстрі боржників.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні заборонив перереєстрацію, зняття з обліку транспортного засобу в разі наявності відомостей про його власника в Єдиному реєстрі боржників.

Читайте також: У Німеччині почалися арешти дизельних Volkswagen і Audi

Кабмін прийняв постанову, внісши відповідні зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, самохідних машин на шасі автомобілів, мотоциклів, причепів та напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів, мопедів.

Зокрема, згідно з документом в ході держреєстрації (перереєстрації) та зняття з обліку транспортного засобу уповноважені особи сервісного центру Міністерства внутрішніх справ будуть перевіряти відомості про його власника в реєстрі боржників і робити відповідну позначку на заяві власника автомобіля.

Відзначимо, що Єдиний реєстр боржників є складовою частиною Автоматизованої системи виконавчого провадження. Таким чином, основна мета – запобігання відчуженню майна боржником, внесеним до реєстру. Також до реєстру вноситься інформація про осіб, які мають заборгованість зі сплати періодичних платежів більше трьох місяців, зокрема, аліментів, сплата яких здійснюється в межах виконавчого провадження. Розпорядником Єдиного реєстру є Міністерство юстиції.