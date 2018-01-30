Генеральный прокурор Болгарии считает, что владельцев роскошных автомобилей нужно тщательно проверять. Страж порядка уверен, что среди них есть мошенники, уклоняющиеся от налогов.

Главный прокурор Болгарии заявил, что некоторые из владельцев роскошных автомобилей марок Maybach, Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce и Ferrari могут оказаться мошенниками, которые уклоняются от налогов. Он сообщил, что в ближайшее время эти автомобили будет останавливать полиция.

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Необходимые ориентировки будут выданы сотрудникам полиции. “Цель проверок - определить происхождение денег для покупки этих автомобилей”, - сказала пресс-секретарь генерального прокурора Румяна Арнаудова.

Всего проверке подлежат 435 автомобилей.

Напомним, что Болгария является одной из наибеднейших стран Евросоюза.