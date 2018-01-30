Украинские мастера создали аналог известного Mercedes-Benz G63 AMG 6X6. Копию не так просто отличить от оригинала.

Команда энтузиастов из Житомира взяла за основу утилитарную версию Mercedes G-Class с 3-литровым дизельным моторов выдающим 245 л.с. и 600 Нм. Коробку оставили родную 7-ступенчатую автоматическую.

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Автомобилю удлинили раму, а задние мосты позаимствовали у Volvo C303 Laplander. Колеса обули в 37 дюймовые шины. Энтузиасты постарались максимально точно воспроизвести оригинальный Mercedes-Benz G63 AMG 6X6, который выпускался начиная с 2013 года. Он комплектовался V-образным мотором на 8 цилиндров, мощностью 544 лошадиных силы и крутящим моментом 760 Нм.