Генпрокурор поклав відповідальність за незаконне ввезення авто з європейською реєстрацією на митників західних областей.

За останні два роки в Україну завезли близько 300 тисяч авто на єврономерах, і з цього приводу митники із західних областей повинні бути готові до розмови з прокурором. Про це заявив генпрокурор Юрій Луценко на селекторній нараді, присвяченій ситуації з контрабандою на кордоні.

Читайте також: Винуватець ДТП "на бляхах" у Калуші швидко втік з місця ДТП

Звертаючись до керівника Львівської митниці, Луценко запитав його, скільки через цю область пропустили так званих "євроблях" за останні два роки і які сканери потрібні, щоб цього не допускати.

Коли той не зміг назвати цифру, генпрокурор сказав: "Я вам доповідаю, що в Україну заїхало щонайменше 300 тисяч, і більше половини - із західних областей. Тому через вас пройшли десятки тисяч цих автомобілів, які зараз, не сплативши жодних митних платежів, ускладнили, м'яко кажучи, ситуацію на дорогах України ".

Луценко зазначив, що вся відповідальність за це лежить на митників із західних областей. "Але цифру, скільки коштує пропустити такий автомобіль, ви точно знаєте. Тому прошу бути готовим до розмови з прокурором з цього приводу", - додав він.

Читайте також: Скільки власники "євроблях" готові заплатити за розмитнення

Нагадаємо, в Україні на кінець травня незаконно перебували 317 тис. автомобілів з іноземними номерами. У режимі транзиту в Україні фактично знаходяться понад 113 тис. автомобілів, практично всі вони (110 тис., тобто 97%) вже порушили терміни перебування.