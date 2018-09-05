Поки у всьому світі продовжують посилюватися вимоги до екологічності транспортних засобів, більшість машинобудівників працюють над створенням електромобілів.

До 2030 року німецька влада планує заборонити реєстрацію автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Тими, що працюють на дизелі, бензині й газі. До речі, у 2030 році власники машин з ДВС зможуть перереєструвати свої автомобілі і продовжувати їздити. За задумом влади через 12 років буде заборонено користуватися ТЗ на бензині або дизелі, але купити такі авто не забороняється.

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Така заборона має привернути увагу жителів Німеччини до електрокарів. Так як повна заборона машин з ДВС призведе до економічної катастрофи, було вирішено дозволити експлуатацію таких машин. Також з часом такі автомобілі будуть ламатися і природно заміняться на електромобілі. Зазначимо, що до остаточного прийняття нового закону, влада можуе внести правки або ж взагалі відмовитися від нього.