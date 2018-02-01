Словосполучення "гібридний позашляховик" аж ніяк не асоціюється з застарілою продукцією марки УАЗ. Однак саме такий автомобіль виставлено на продаж на польському OLX.

На польському OLX гібридний УАЗ пропонує приватний продавець, за машину просить приблизно 2800 доларів. Але не запитуйте, скільки часу йому потрібно на підзарядку акумуляторів.

Мова йде не про тип силової установки, а про фізичне схрещування двох автомобілів. Автомобіль, виставлений на продаж, зібраний з двох машин: Hyundai Galloper 2001 року випуску та усім добре відомого “бобіка”. Від радянського автомобіля конструктори узяли крила, капот, решітку радіатора, оптику, нижню частину дверей. Решта “гібридного” автомобіля – Hyundai Galloper. Корейський позашляховик був випущений у 2001 році. Він оснащений 2,5-літровим мотором і має понад 150 тисяч кілометрів на одометрі.

Як вказано в оголошенні, цей автомобіль привезли до Польщі з Німеччини. Вартість гібрида УАЗ-Hyundai – 10 тисяч злотих, що еквівалентно приблизно 2800 доларів.

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