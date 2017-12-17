Перший платний автобан з’явиться в Україні між Львовом та Краківцем. При цьому паралельно буде безкоштовна дорога.

Про це заявив голова "Укравтодору" Славомір Новак, пише gazeta.ua.

"Ця дорога буде платна, паралельно буде безкоштовна, до переходу, але частина цього коридору повинна бути концесійна дорога. Дуже приємно – цього року ми завершили ремонт цієї існуючої дороги і далі в наступних роках від Тернополя до Хмельницького, Вінниці, Умані і далі на південь до Одеси, Миколаєва, Херсона", – розповів Новак.

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В 2020 році планують оголосити тендери на будівництво нових автобанів - від Львова до Умані.

"Згідно з законом та європейським принципом, ми мусимо залишити існуючу дорогу як паралельну безкоштовну дорогу. А нова дорога повинна бути платна, вона повинна бути побудована на умовах концесії, і частково це буде – перша частина, як я сказав, це Львів–Краковець, далі Львів–Тернопіль", - додав голова "Укравтодору".