Кросплатформений мінівен стане єдиною світовою прем'єрою на стенді японської компанії під час міжнародного автосалону у Швейцарії.

Honda Jazz X-Road справить світовий дебют на автосалоні у Женеві. Джаз, відомий також як Fit, навіть у звичайному виконанні здатний збити з пантелику, адже він є хетчбеком, але його кузов подібний до мінівену. А з приставкою крос- визначити його класову приналежність буде вже зовсім важко.

Версія X-Road має чорні пластикові молдинги навколо колісних арок та на дверцятах, а також металевий захист знизу переднього та заднього бамперів. Схожі рішення використовуються на багатьох подібних модифікаціях, наприклад VW CrossPolo. Кросс-хетч, як і його базова версія, оснащується 1,3-літровим бензиновим двигуном, що має потужність у 103 к.с.

Також на стенді японського виробника будуть представлені серійні моделі та концепти, які раніше вже можна було бачити на інших автошоу: новий гібридний кросовер CR-V, концепти Urban EV, Sports EV та NeuV, а також гоночні боліди Civic Type R TCR та NSX GT3.

Читайте також: Транспорт майбутнього очима дизайнера Toyota