Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв протягом місяця врегулювати питання розмитнення автомобілів на "єврономерах" якщо Верховна Рада надасть уряду відповідні повноваження.

Про це голова уряду заявив у ході години запитань до уряду у Верховній Раді, відповідаючи на питання голови підкомітету з митної справи Комітету податкової та митної політики Тетяни Острикової про перспективи врегулювання ввезення автомобілів без сплати мит, в результаті якого громадяни, які купують автомобілі на легальних підставах, платять за придбання автотранспорту значно більше.

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"Я за те, щоб всі були в рівних умовах. Які ці умови - давайте разом вирішувати в парламенті... Якщо український парламент більшістю голосів дозволить уряду способом прийняття постанов Кабінету міністрів врегулювати це питання - я це зроблю протягом місяця, і ви побачите, що все буде абсолютно добре. Тому приймайте рішення на базі комітету, або делегуйте повноваження уряду, і ми це зробимо", - сказав прем'єр.

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За офіційними даними станом на початок лютого в Україні перебуває майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких більше 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування. Протягом 2017 року в Україну було ввезено 958,5 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією.