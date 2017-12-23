Автомобілі, які в'їжджають до нашої країни з Литви й інших європейських країн, мають розмитнюватись на загальних підставах.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив на прес-конференції присвяченій підсумкам 2017 року в Києві, передає "УНІАН".

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"Я вважаю, що закон має бути один для всіх і не повинно бути когось обраного, на якихось номерах. Має бути загальна система розмитнення в країні, якщо ставки якісь непомірні – давайте про це говорити", – сказав Гройсман.

Глава уряду зазначив, що зараз ведеться робота в профільному комітеті парламенту над вирішенням цього питання.

Ввозити автомобілі, які ніде ніким не реєстровані і на яких дуже часто відбуваються злочини і, щодо яких неможливо нічого з'ясувати, – це ненормально. Ніхто не хоче нічого поганого сказати стосовно автомобілістів, але потрібно розуміти, що нам треба знаходити правильне рішення, яке робитиме всіх рівними перед законом,

– наголосив прем'єр.

Нагадаємо, у Державній фіскальній службі стягнули до бюджету України з водіїв транспортних засобів на єврономерах 38 мільйонів гривень штрафів.