Постанова митників про стягнення з водія нерозмитненого автомобіля 300% від митної вартості була оскаржена і виграна в суді. Митники не подавали апеляцію.

Власник нерозмитненого автомобіля вперше виграв суд у митників, але позбувся своєї машини.

Майже півтора роки тому, 5 травня 2016 року, авто з польськими номерами зупинили працівники поліції Ізмаїльського відділу Одеської області. Машина була зареєстрована не на водія, а на польського громадянина.

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Поліцейські повідомили місцеву митницю про факт використання автомобіля не за призначенням, повідомляє Судово-юридична газета в Україні.

Після перевірки митний орган Одеської області встановив порушення правил експлуатації автомобіля і виписав штраф у розмірі 300% від суми розмитнення даної машини, що становить більше 500 тис. грн.

Днями водій цього автомобіля виграв суд у митників. Він подав позов в суд з проханням скасувати цю постанову. У позові він зазначив, що транспортний засіб було ввезено громадянином Польської Республіки. Останній передав машину українцю у тимчасове користування.

При цьому водій вказав, що не знав і не зобов'язаний був знати, яким чином був ввезений автомобіль. Оскільки він не є власником автомобіля, то і не може нести відповідальність за порушення правил митного режиму.

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Суддя Малинівського райсуду м. Одеси погодилася з аргументами позивача, вказавши на те, що відповідач не зміг довести факт порушення позивачем митних правил. Таким чином, позов був задоволений, а українцю не потрібно виплачувати 500 тис. грн. штрафу.

По суті, це повинен зробити поляк, який ввіз машину. Але його ще потрібно знайти...

Втім, від машини довелося відмовитись - її конфіскували.

Одеська митниця не стала оскаржувати постанову.

Нагадаємо, що Вільнюс ініціює конфіскацію авто на литовських номерах в Україні.