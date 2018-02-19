Відправною точкою пивного трофі став паб у Шпіцбергені - найпівнічніший у світі. Через сім місяців молодий чоловік на старенькому TVR Chimaera добрався до найпівденнішого пабу у світі, що знаходиться в Чилі.

Щоденні поїздки на TVR Chimaera – випробування. Навколосвітня подорож на старенькому спорткупе – нечувана авантюра. Англієць Бен Кумбс зробив це “заради кухля пива”.

Скільки чудових ідей народжуєтся у хмельних головах, після кухля-другого пива. Більшість із них, звичайно, вивітрюються до ранку, але деякі таки перетворюються на реальність. Якось, сидячи у пабі, молодий чоловік з Англії на ім’я Бен Кумбс вирішив хильнути пивка на іншому боці світу.

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З рідної Британії Бен вирушив на острів Свальбард (Шпіцберген) – віддалену північну частину Норвегії. Місто Піраміден знаходиться усього за 1000 км від північного полюсу, тому можна вважати, що бар готелю, у якому зупинився мандрівник найпівнічнішим у світі.

Звідти Кумбс повернувся на материк, а далі узяв курс Скандинавським узбережжям, назад до Великобританії. Погрузивши у порту свій двадцятилітній TVR на корабель до Нью-Йорка, молодик узяв квиток на літак та вирушив на Кубу, аби приєднатись до автомобіля вже у місті-яблуку. Воз’єднавшись зі своєю машиною, Бен з Нью-Йорку вирушив на інший бік США до Каліфорнії, а звідти направився на південь. Подорож завиршилась у барі на південному краю Чилі. Загальна довжина маршруту склала більше 40 тисяч кілометрів за тривала близоко семи місяців.

"Я був власником Chimaera (Химера) протягом 5 років до поїздки, але, незважаючи на те, що люблю цю спортивну машину, ніколи не думав, що вирушу на ній у таку далеку подорож. Я розумів, що це не найвитриваліша машина з усіх. Багато років тому, коли я перетнув Африку на класичному Porsche, а згодом подорожував на Corvette через Азію, я пережив чимало пригод з цими спортивними авто. Але, чесно кажучи, мене вразило те, на що виявився здатним TVR. Спека у 50 градусів в долині Смерті, холод на висоті майже 5000 м у горах Болівії, джунглі, піски, гравій – машина безвідмовно продовжувала рухатись уперед”, – поділився своїми враженнями мандрівник.

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