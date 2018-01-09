Дальність ходу – на сьогоднішній день одна з ключових характеристик електромобіля. Hyundai намагається обійти конкурентів, використовуючи гібридну технологію збереження енергії.

На шоу електроніки CES, що проходить в Лас-Вегасі, компанія Hyundai показала нову водневу модель Nexo. Новинка володіє як водневими паливними елементами, так і класичною батареєю. В сумі ці два джерела енергії забезпечують їй великий запас ходу.

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Запас ходу має перевищити 600 км

Повідомляється, що Nexo виявився динамічнішим та більшим за свого ідейного попередника за іменем Tucson FCEV (ix35 Fuel Cell), і має на 40% більший запас ходу на одній заправці. Також, кросовер отримав ефективнішу, компактнішу і легшу силову установку, ніж у попередніх Hyundai.

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Поки доступні тільки розрахункові дані про дальність пробігу

Як повідомляє drive.ru, пробіг Hyundai Nexo у відносно жорсткому американському комбінованому циклі складе 350-370 миль (563-596 км). Це значно більше, ніж у Тусана FCEV – 426 км за стандартом EPA, і потенційно краще, ніж у водневого седана Honda Clarity(589 км). В щадному європейському циклі NEDC у Nexo буде ще більш значна величина (істотно вище 600 км). Якщо параметр підтвердиться в результаті випробувань, Nexo виявиться рекордсменом по запасу ходу на одній заправці/зарядці для моделей з нульовим вихлопом.



Машина готова до старту через 30 с після ночівлі на вулиці при температурі -30 градусів по Цельсію

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Тяговий електромотор на Hyundai Nexo розвиває 120 кВт (163 к. с.) і 394 Нм. Для порівняння, у Tucson FCEV було 136 к. с. і 300 Нм. Не дивно, що час розгону з нуля до 60 миль/год (97 км/год) істотно покращився – з 12,5 с до 9,5-9,9. Двигун одержує струм від блоку паливних елементів і тягового акумулятора. Електрохімічні комірки генерують 95 кВт, а батарея віддає до 40 кВт потужності. Термін життя паливних комірок за результатами тестів фірма оцінила в десять років або 160 000 км пробігу.