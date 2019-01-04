Hyundai Motor Group створив концепт бездротової зарядки електромобілів і паркувального автопілота.

Втілюючи стратегію “мобільності майбутнього”, концерн Hyundai Motor Group представив концепт бездротової зарядки електромобілів і паркувального автопілота. Алгоритм дії цього концепту був показаний у поширеному концерном відеоролику.

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Вже сьогодні багато власників електромобілів стикаються з проблемою пошуку вільного паркувального місця поблизу зарядних станцій, якими обладнані громадські парковки. Розроблений інженерами Hyundai Motor Group концепт покликаний вирішити цю проблему. Керований за допомогою спеціального додатку на смартфоні електромобіль “шукає” вільне паркомісце з портом бездротової зарядки батареї, потім автономно, без участі водія, переміщується на знайдене місце і стає на зарядку. Після того, як батарею електромобіля буде заряджена до встановленого власником рівня, в додаток прийде повідомлення про завершення зарядки і пропозиція перемістити авто на вільне місце для паркування. Водій схвалює цю операцію, і електромобіль автономно переміщується на вільне паркомісце, звільняючи порт для бездротової зарядки для іншої машини. Коли водієві необхідно вирушити в дорогу, він через додаток дає команду автоматичній паркувальній системі (AVPS), яка пілотує електромобіль до вказаного місця.

Весь процес виконується шляхом безперервного зв'язку між електромобілем, парковкою, системою зарядки і водієм. Розміщене на парковці обладнання відправляє дані про місцезнаходження порожніх місць для паркування та зарядних станцій, а система зарядки оновлює статус зарядки автомобіля в режимі реального часу.

Hyundai Motor Group планує впровадити цю технологію після запуску автономних транспортних засобів 4-го рівня у 2025 році.